Sänger Marc Sway trauert um jüngeren Bruder

Eine traurige Nachricht für den Gockhauser Sänger Marc Sway (41): Sein Bruder Daniel ist im Alter von 24 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Bereits in der Nacht auf den 30. September stürzte jener beim Bahnhof Glattbrugg acht Meter tief in eine Baugrube. Die Rettungskräfte konnten am nächsten Morgen nur noch seine Leiche bergen.

Der Sänger ist tief bewegt über den tragischen Verlust seines Bruders. «Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er nicht mehr da ist», wird Sway im «Blick» zitiert, «mein Herz ist gebrochen.» Über die Gründe für den Tod herrscht Unklarheit. Sicher ist aber für Sway, dass sein Bruder keinen Suizid begangen habe und auch ein Verbrechen wird seitens der Polizei bisher ausgeschlossen. Für Sway und seine Familie steht jetzt Trauerverarbeitung an: «Der Tod gehört zu unserem Dasein, das muss man akzeptieren und das wird einem in einer solch schmerzhaften Situation besonders deutlich bewusst. Vom Tod wird niemand verschont.» Der «Severina»-Sänger hatte eine gute Beziehung zu seinem jüngeren Bruder, diese habe er auch zu seinen anderen Geschwistern. Gegenseitig würden sie sich in dieser schweren Zeit nun viel Kraft geben.