Hochwertige Fenster aus der Region

Als sich die Möglichkeit anbot, von der Aadorfer Traditionsfirma Bosshard Kunststoff AG den modernen Maschinenpark gemeinsam mit erfahrenen Mitarbeitern zu übernehmen, packte Scheibling die Chance. Der Hinwiler machte sich selbständig produzierte fortan die Fenster gleich selbst und nach den eigenen hohen Qualitätsansprüchen. Den Maschinenpark zügelte er von Aadorf ins thurgauische Sirnach, um die Produktionsabläufe zu optimieren. Inzwischen beschäftigt Scheibling acht Mitarbeiter und je nach Bedarf zwei bis drei Montagefirmen.

Hohe Flexibilität

Fenster Scheibling hat sich auf Kunststoff- und Kunststoff-Aluminiumfenster spezialisiert. Das Sortiment umfasst auf Wunsch auch Fenster aus Holz-Metall. Spezialisiert hat sich das Team von Fenster Scheibling zudem auf Haustüren.

Der kleine Betrieb ermöglicht es Fenster Scheibling auch kurzfristig und mit hoher Flexibilität auf Kundenwünsche zu reagieren. Innerhalb von fünf Tagen ab Auftragsbestätigung können Fenster per Expressproduktion individuell hergestellt und geliefert werden. Gerade bei Einbruchsschäden kann so viel zusätzlicher Stress vermieden werden.

Wichtige Partnerunternehmen

Nicht nur in solchen Notfällen ist der Produktionsstandort in Sirnach ein Vorteil. Er ermöglicht der Fenster Scheibling GmbH insgesamt eine hohe Flexibilität bei der Betreuung der Kunden und eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Die enge Kooperation mit Partnerunternehmen ist ein zentrales Konzept des Unternehmens. Nur so können für die Kunden optimale und individuelle Angebote zusammengestellt werden.