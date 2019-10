Feuer in Mehrfamilienhaus fordert Todesopfer

Kurz nach 17.30 Uhr am Samstag ging bei der Notrufzentrale die Meldung eines Brandes an der Haberweidstrasse 10 ein in Uster. In dieser grossen, langgezogenen Liegenschaft befinden sich gemäss Angaben eines Kantonspolizei-Sprechers vor Ort insgesamt elf Wohnungen.

Auf eine tote Person gestossen

Die Bewohner des Hauses wurden von den eingetroffenen Hilfskräften sofort evakuiert. Sicherheitshalber wurde auch drei weitere Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft geräumt; die Bewohner dieser Liegenschaft konnten im Verlauf der Nacht aber in ihr Heim zurückkehren. Die Mieter des Hauses Nummer 10 fanden laut Polizei «bei Verwandten oder Bekannten Unterschlupf».

Wie die Polizei spätnachts in einer Medienmitteilung bekannt gab, wurde «bei der Durchsuchung der Wohnungen des betroffenen Hauses durch die Einsatzkräfte eine tote Person gefunden». Weitere Angaben zum Opfer wurden nicht gemacht. Eine Frau wurde wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht, konnte jedoch noch vor Ort wieder aus der medizinischen Betreuung entlassen werden.

Feuer nach über zwei Stunden unter Kontrolle

Offenbar brannte es vor allem in den oberen Stockwerken der Liegenschaft. Die Feuerwehr löschte unter anderem von zwei Drehleitern aus; noch gegen 19.30 Uhr drangen immer wieder Flammen aus dem Dachgeschoss. Um 20 Uhr meldete der Polizeisprecher, die Flammen seien «weitgehend gelöscht».

Der genaue Ort des Brandausbruchs ist unklar. Auch mit der Abklärung der Ursache des Feuers konnte erst im Verlauf der Nacht begonnen werden. «Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit nicht beziffert werden», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Man gehe jedoch von einer Summe von «mehreren hunderttausend Franken» aus.

Auch ein Notfallseelsorger im Einsatz

Das Ereignis an der Haberweidstrasse erforderte einen Grosseinsatz der Rettungsorgsanisationen. Aufgeboten wurden die Feuerwehren Uster und Volketswil, der Rettungsdienst Regio 144, der Rettungsdienst des Spitals Bülach und ein Notarzt des Spitals Lachen – letztere beiden, weil alle anderen regionalen Rettungsmittel offenbar wegen weiteren Einsätzen besetzt waren. So war es praktisch zeitgleich auf der nahen Oberlandautobahn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ferner standen unter anderem die Kantonspolizei sowie Angehörige dreier Kommunalpolizeien im Einsatz. Auch ein Notfallseelsorger war vor Ort.

Wegen des Brandes musste die Haberweidstrasse sowohl für den privaten wie für den öffentlichen Verkehr bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags gesperrt werden.