Ein Dübendorfer Einhorn zum «Schnäppchenpreis»

Wenn magische Fabelwesen unter den Hammer kommen, dann ist das eine besondere Sache. In Dübendorf war das an diesem Wochenende gleich in vierfach der Fall. Zur Finissage ihrer Ausstellung bot der Verschönerungsverein Dübendorf (VVD) vier Einhörner zur Versteigerung an. Diese und 83 weitere Dübendorfer Wappentiere haben verschiedenen Sponsoren kreativ gestaltet und während sechs Monaten in der Stadt und den Aussenwachten ausgestellt.