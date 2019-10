Der Tag nach der Tragödie

Nach dem verheerenden Wohnhausbrand in der Haberweidstrasse in Uster: Dutzende Menschen wandern durch die Strasse, stromern über den Rasen, schauen hier und dort und am Ende bleibt ihr Blick immer an einem hängen: dem Wohnhaus mit der verkohlten Fassade und den angesengten Balkonen. Hier kam am Samstag ein Mensch ums Leben, die anderen Bewohner konnten gerettet werden. Ein Augenschein vor Ort zeigt: es war heftig. Die Flammen haben gewütet und grossen Schaden angerichtet.