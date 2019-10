Ausgeflippte Veranstaltung im beschaulichen Nänikon

Spielfreudige kamen am Samstagabend im Café Gleis 1 beim Bahnhof Nänikon Greifensee auf ihre Kosten. Der Verein Kultur am Gleis lud zu einem Flipper Open, wo erstmalig ein Flipperkönig mit einem Pokal gekürt werden sollte.

Drei Tage lang konnte sich Besucher an den Flipperautomaten im Café austoben. Der Flipper-Anlass begann am Donnerstag und endete am Samstag mit dem grossen Finale. Das «Gleis 1» findet rund ein halbes Jahr nach der Eröffnung sein Publikum und ist im Dorf ein Treffpunkt.