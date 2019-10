Auf die Bänke, die Krüge hoch!

Schlager, Bier und bayrische Trachten - Oktoberfestliebhaber kamen im «Chesselhuus» in Pfäffikon am vergangenen Wochenende voll auf ihre Kosten. Die Band «Inside» sorgte am Samstagabend für gute Stimmung, das Haus war voll. Mit dem Oktoberfest in Pfäffikon ging das letzte der Region über die Bühne.