«Unser Job ist es, die Sauerei aufzuräumen»

Eigentlich ist es ein schöner Morgen in Pfäffikon: Der Nebel legt sich, die Sonne taucht alles in warme Goldtöne und durch das Kies marschieren gut gelaunte Leute Richtung Naturzentrum. Doch bereits beim Treffpunkt für die diesjährige Seeputzete erhält die Stimmung einen Dämpfer – überall liegen zerbrochene Bierflaschen verstreut am Boden.