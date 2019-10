«Predigten haben kaum radikalisierende Wirkungen»

Herr Schulze, wie stark ist der Einfluss eines Imams in der Schweiz?

Ein Imam ist eigentlich nur Vorbeter und kein politischer Akteur. Seine Einflussmöglichkeit in Minderheitsgemeinden, wie die Muslime in der Schweiz eine sind, ist aber grösser. Ein Imam in der Schweiz hat mehr Funktionen als in einem muslimischen Land. Hier ist er Ansprechpartner, Vertrauensperson und hat auch Funktionen eines Sozialarbeiters.