Motorradfahrer verletzt sich bei Selbstunfall schwer

Am frühen Samstagmorgen, 26.Oktober, ist ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der Uznacherstrasse in Bollingen bei Rapperswil-Jona gestürzt und zog sich schwere Verletzungen zu. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Der 21-Jährige war kurz nach 5 Uhr mit einem Motorrad in Richtung Schmerikon unterwegs. «Aus unbekannten Gründen kam er einer Linkskurve im Bereich Staffeln rechtsseitig von der Strasse ab», schreibt die Polizei weiter.

Dabei kam es zu Kollisionen mit einem Stein und einer Verkehrstafel sowie einem abgestellten Auto. Anwohner, welche durch die Unfallgeräusche geweckt wurden, alarmierten sofort die Rettungskräfte. Der 21-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch die Regio144 mit der Rega ins Spital geflogen. Der junge Mann war mit einem fremden Motorrad und ohne entsprechenden Führerausweis gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 20'000 Franken.