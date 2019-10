Löscharbeiten sind noch im Gange

Ein Wohnblock in Uster hat am Samstagnachmittag lichterloh gebrannt. Das zeigen Bilder einer Fotografin des «Zürcher Oberländers». Das brennende Mehrfamilienhaus befindet sich an der Haberweidstrasse. Die Feuerwehr Uster bestätigte auf Anfrage den Einsatz. Ob jemand verletzt ist, war am frühen Abend noch nicht klar. Die dicke Rauchsäule war auch in Nänikon noch sichtbar. Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange.