Feuer richtet in Mehrfamilienhaus grosse Zerstörung an

Kurz nach 17.30 Uhr am Samstag ging bei der Notrufzentrale die Meldung eines Brandes an der Haberweidstrasse 10 ein in Uster. In dieser grossen, langgezogenen Liegenschaft befinden sich gemäss Angaben eines Kantonspolizei-Sprechers vor Ort insgesamt elf Wohnungen.

Auch Nachbarhaus geräumt

Die Bewohner des Hauses wurden von den eingetroffenen Hilfskräften sofort evakuiert. Sicherheitshalber wurde auch ein ähnlich grosses Nachbarhaus geräumt; die Bewohner dieser Liegenschaft dürften im Verlauf der Nacht in ihr Heim zurückkehren können. Wo die Mieter des Hauses Nummer 10 untergebracht werden, war vorerst nicht klar.

Denn ob sie in nächster Zeit in ihre Wohnungen zurückkönnen, scheint sehr unsicher. Das Feuer richtete nämlich – soweit von aussen sichtbar – sehr grossen, jedoch noch nicht genau bezifferbaren Schaden an.

Gemäss ersten Angaben wurde eine Person leicht veletzt. Sie konnte nach einer Kontrolle durch Fachleute jedoch kurz danach aus medizinischer Obhut entlassen werden.

Feuer nach über zwei Stunden unter Kontrolle

Offenbar brannte es vor allem in den oberen Stockwerken der Liegenschaft. Die Feuerwehr löschte unter anderem von zwei Drehleitern aus; noch gegen 19.30 Uhr drangen immer wieder Flammen aus dem Dachgeschoss. Um 20 Uhr meldete der Polizeisprecher, die Flammen seien «weitgehend gelöscht».

Der genaue Ort des Brandausbruchs war vorerst unklar. Auch mit der Abklärung der Ursache des Feuers konnte erst im Verlauf der Nacht begonnen werden.

Auch ein Notfallseelsorger im Einsatz

Das Ereignis an der Haberweidstrasse erforderte einen Grosseinsatz der Rettungsorgsanisationen. Aufgeboten wurden die Feuerwehren Uster und Volketswil, der Rettungsdienst Regio 144, der Rettungsdienst des Spitals Bülach und ein Notarzt des Spitals Lachen – letztere beiden, weil alle anderen regionalen Rettungsmittel offenbar wegen weiteren Einsätzen besetzt waren. So war es praktisch zeitgleich auf der nahen Oberlandautobahn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ferner standen die Kantonspolizei sowie Angehörige dreier Kommunalpolizeien im Einsatz. Auch ein Notfallseelsorger war vor Ort.