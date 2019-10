Uster top – Jabee-Tower flop

In der Bauarena in Volketswil wird am Freitagabend der «Baupreis 2019» verliehen. Dieser wird seit 2001 alle drei Jahre für spezielle Bauwerke in den Bezirken Uster, Hinwil, Pfäffikon und Meilen vergeben.

Von 47 Eingaben wurden dieses Jahr zehn Bauprojekte nominiert. Eine Fachjury hat diese bewertet und wird einige davon mit dem Preis in Form eines Messingbolzens auszeichnen. Der Anlass ist öffentlich.