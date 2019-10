Spitzenmetzgerin aus Turbenthal

Beim Anrichten von dekorativen Grillplatten ist sie einsame Spitze: In dieser Kategorie hat die Metzgerin Michelle Isliker (19) den 1. Platz belegt. Sie hat vergangene Woche von Mittwoch bis Samstag an der Schweizer Berufsmeisterschaft Swiss Skills im Rahmen der Olma in St. Gallen teilgenommen.