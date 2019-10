Gemeinde rechnet mit hohen Investitionen

Das Budget 2020 der politischen Gemeinde Grüningen weist in der Erfolgsrechnung einen Ertrag von 15,804 Millionen und einen Aufwand von rund 15,596 Millionen Franken aus. Daraus resultiert ein Plus von 205‘500 Franken.

Der Steuerfuss der politischen Gemeinde (46 Prozent) und der Schulgemeinde (67 Prozent) soll beibehalten werden, teilt der Gemeinderat mit. Dadurch bleibt der Gesamtsteuerfuss bei 113 Prozent.

Mehraufwände fallen 2020 in verschiedenen Bereichen an. So ist damit etwa beim Projekt «Entwicklung Stedtli» und bei der Revision der Gemeindeordnung zu rechnen. Zudem seien durch die Inbetriebnahme der Mehrzweckhalle Aussergass erstmals Abschreibungen von 362‘000 Franken zu tätigen. Die Schulgemeinde beteilige sich mit einem Pauschalbetrag in der Höhe von 100‘000 Franken daran.

Strassenbeleuchtung wird ersetzt

Zudem rechnet der Gemeinderat mit Nettoinvestitionen von rund fünf Millionen Franken. Diese Investitionen plant die Gemeinde beim Bau der Mehrzweckhalle Aussergass, der Anschaffung eines Sanitätsfahrzeuges für die Feuerwehr, dem Darlehen an die Spitex, den Bauten im Abwasser- und Gewässerbereich und beim Elektrizitätswerk Grüningen zu tätigen.

Des Weiteren werde die Entschädigung für die Aufgaben der Kantonspolizei verdoppelt, ein Kommunalfahrzeug werde ersetzt und die Strassenbeleuchtung im Büel und in der Aussergass erneuert. Aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung mit dem Unternehmen ORS fallen zudem höhere Kosten für die Betreuung von Asylsuchenden an.

Der Steuerertrag 2019 liegt voraussichtlich einiges über dem budgetierten Be­trag, heisst es in der Mitteilung. Für das Jahr 2020 wird von einem ähnlichen Steuerertrag ausge­gangen. Der Ressourcenausgleich wird nicht abgegrenzt und beträgt im kommenden Jahr rund 1,13 Millionen Franken.

Eine halbe Million auf Reserve

Auch werden Einlagen in die finanz­politischen Reserven von 500‘000 Franken gemacht. Damit soll der mittelfristige Ausgleich gewährleistet werden können.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 zu genehmigen und den Steuerfuss von 46 Prozent festzusetzen.