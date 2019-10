Ehemaliger Wetziker Pfarrer verstorben

Am 9. Oktober gedachte eine grosse Gemeinde in der reformierten Kirche Wetzikon ihres ehemaligen Pfarrers und späteren Gemeindegliedes Peter Simmler-Specht, geboren am 18. Mai 1924 und nach langem Leiden verstorben am 29. September 2019. Die Kirchenpflege berief ihn 1956 zum vierten Pfarrer nach Wetzikon-Seegräben. Der reiche Erfahrungsschatz als Vikar im kriegsverwüsteten Pforzheim und die Jahre als Gemeindepfarrer in Henggart befähigten ihn und seine Gattin Rosmarie zur Führung des Pfarramtes mit den damals üblichen Verpflichtungen in Schule, Kantonsschule und Spital.