Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins… - besser stehen lassen

Ich beschliesse, den Hunderundgang mit der Mittagessensbeschaffung zu verbinden und greife nach dem Pilzkorb. Den ersten Fund mache ich bereits nach wenigen Metern im Wald: Ein orange-gelber Korallenpilz. Daneben entdecke ich einige Stäublinge. Durch raschelndes Laub, entlang von Stechpalmen, deren Beeren sich langsam rot färben, führt der Weg das Tal hinab. Ein grosser Kreis aus Nebelkappen lässt mich schnell zum Kind werden. Ich stelle mich in die Mitte dieses Hexenrings und wünsche mir was. Mein Hund guckt mich dabei fragend an.