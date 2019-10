«Das Mittelland kann wunderschön sein und potthässlich»

Das Studio des Musikers Max Lässer liegt mitten in der Badener Altstadt. Im grosszügigen Raum stehen zahlreiche Gitarren und Verstärker, am Boden liegt ein Loopgerät. An einem grossen Schreibtisch stehen Computer, die in keinem Musikstudio fehlen dürfen. Von der Fensterfront blickt man auf die Limmat und die Badener Holzbrücke. Ein schmucker Arbeitsort.