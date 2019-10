Wald sucht ein neues Mitglied für die Schulpflege

Als Ralph Keller Mitte August seinen Rücktritt aus der Walder Schulpflege bekanntgab, war klar: Ein Ersatz muss her. Keller war seit 2014 in der Schulpflege und ersuchte heuer beim Bezirksrat aus beruflichen Gründen um seine Entlassung. Per 31. Oktober hat dieser dem Gesuch entsprochen. Der Gemeinderat wurde mit der Anordnung einer Ersatzwahl beauftragt,

Für das freigewordene Amt stellen sich zwei Walderinnen zur Verfügung. Karin Eggenberger (FDP) und Barbara Kessler (parteilos) wollen Kellers Platz in der Schulpflege. Bis zum 29. Oktober läuft nun die zweite Frist. Innert dieser können die Kandidatinnen ihre Wahlvorschläge wieder zurückziehen oder ändern. Auch neue Wahlvorschläge können beim Gemeinderat eingereicht werden.