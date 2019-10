Stadtrat will Areal als grosses Ganzes entwickeln

Das alte Bauernhaus an der Hagenstrasse 2 ist eines jener Gebäude im Umkreis des Bahnhofs Illnau, das schon länger Teil zum Ortsbild beiträgt. Es steht südöstlich angrenzend an die Schulanlage Hagen in unmittelbarer Nähe zum Max-Binder-Platz. Im Jahr 2014 hat die Stadt dem Kanton die dortige Landparzelle abgekauft. Damals noch unkonkret war jedoch die Nutzung.