Skirennfahrer Gilles Roulin zu Gast im Lunchtalk

Punkte – sie spielen eine zentrale Rolle im Leben von Gilles Roulin. Sowohl auf der Piste wie auch im Prüfungszimmer möchte der Grüninger sie sammeln. Im Skiweltcup geriet dieses Unterfangen zuletzt etwas ins Stocken.

Nach einer hervorragenden Saison 2017/18, in der der Jus-Student regelmässig in die Top 30 und damit in die Punkteränge fuhr, musste er in der vergangenen Saison etwas um den Anschluss zur Weltspitze kämpfen. Als bestes Resultat sticht ein zehnter Platz in der Abfahrt von Wengen hervor – und der Schweizermeistertitel im Super-G auf dem Stoos.