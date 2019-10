Mit sechs Pumpen gegen schlappe Schläuche

In kleinen Dingen zeigt sich, was möglich wird, wenn ein Thema überparteilich Anklang findet. Aus den Reihen der Ustermer SVP und EDU war der Vorschlag gekommen, Velopumpen auf Stadtgebiet zu installieren. Der Stadtrat prüfte das vom Gemeinderat überwiesene Postulat und findet die Sache nicht nur gut, sondern benennt gleich sechs Standorte, die er sich für das Projekt vorstellen kann.