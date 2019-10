Eine Meerjungfrau, Sex und Plastik im Meer

Unfälle sind schrecklich. Vor allem, wenn es ernsthaft Verletzte gibt. Trotzdem bleiben die Menschen neben der Unfallstelle stehen und gaffen. Man weiss zwar, dass man nicht hinsehen sollte. Trotzdem tut man es.

Ähnlich ist es bei der Kuppelshow «Der Bachelor». Man weiss, dass die Sendung Trash ist. Man weiss, dass man nach den zwei Stunden den Fernseher ausschaltet und sich fragt «WARUM HANI DAS GLUEGT». Und man weiss, dass man eine Woche später trotzdem wieder einschalten wird. Weil es einfach doch ein wenig Spass macht, den Montagabend so ausklingen zu lassen. Und weil man am nächsten Tag in der Kafipause auch mitreden möchte.

So. Gnueg gschnurret. Heute war es nämlich soweit, die achte Staffel der Kuppelshow von 3+ hatte seinen Auftakt. Der Bachelor Patric Haziri – gross, langhaarig, mit unheimlichen Lachen – sucht seine grosse Liebe in Thailand. Angereist sind 21 Frauen, beziehungsweise Mädchen. Zwei davon aus dem Oberland: Grace aus Dübendorf und Rapi aus Wetzikon. (Hihi, RAPI us WETZIKE. Cheggsch?!) Und die wollen den Bachelor ganz fest von sich überzeugen – sogar ohne gemachte Brüste.

«Wenn ich ihn heiss finde, nehme ich ihn einfach»

Rapi ist «wild und taff», wie sie von sich selber sagt. Das zeigt sie auch sogleich, indem sie ihrer Mitbewohnerin Riva ihren Kofferinhalt offenbart: Ein Adventskalender von Amorana, voll mit Sexspielzeugen. Productplacement at it’s best. Wie auch immer: Rapi aus Wetzikon (hihi) liebt Sex und kann nicht ohne. Und sie möchte herausfinden, ob der Bachelor auch so versaut ist wie sie. «Wenn ich ihn heiss finde, nehme ich in einfach.»