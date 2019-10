Investigo überwachte auch im Tösstal

Das Wichtigste in Kürze

Die Firma Investigo überwachte CS-Vermögensverwaltungs-Chef Iqbal Khan

Die Detektei war in der Vergangenheit auch für Wila und Bauma aktiv

Beide Gemeinden wollen weiterhin mit Investigo zusammenarbeiten

Bis vor Kurzem kannte die Firma Investigo kaum jemand. Das änderte sich am 24. September. An diesem Tag sickerten Berichte über die Firma an die Presse. Im Auftrag der Credit Suisse (CS) hatte Investigo Vermögensverwaltungs-Chef Iqbal Khan überwacht.