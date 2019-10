Baumer Kantonsrat gibt sich nicht zufrieden

Am 9. Juni, dem Pfingstsamstag, brachen drei Flüchtlinge aus dem Flughafengefängnis in Zürich aus. Dort sassen sie in Ausschaffungshaft, weil ihnen hierzulande keine Aufenthaltsbewilligung mehr gewährt wurde. Der Vorfall sorgte im Kanton für grossen Wirbel.

Anfrage eingereicht

Die SVP verlangte eine öffentliche Fahndung. Dem Amt für Justizvollzug warf sie vor, gegen «fundamentale Anliegen» der öffentlichen Sicherheit verstossen zu haben.