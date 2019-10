Wetzikon gegen Kopfgeld für böse Pflanzen

Ein Büschel Blumen gegen eine schöne Belohnung. So stellt sich BDP-Gemeinderat Elmar Weilenmann den Kampf gegen Neophyten vor. In einer schriftlichen Anfrage an den Stadtrat nennt er verschiedene Ideen, wie er dem Einjährigen Berufkraut den Garaus machen will. Eine davon: Gutscheine für die Abgabe ausgerissener Pflanzen. Ausserdem könnte die Stadt Taglöhner einstellen oder mit Plakaten die Bevölkerung informieren, schlägt Weilenmann vor.