Steht die Stadt vor einem Verkehrskollaps?

Die deutsche Baumarktkette Hornbach ist seit 2002 in der Schweiz auf Expansionskurs. Vor eineinhalb Jahren hat sich das börsenkotierte Unternehmen, das gemäss Firmenangaben europaweit mehr als 21‘000 Mitarbeiter in neun Ländern beschäftigt, auch in Zürich Fuss gefasst, zunächst aber erst in Affoltern am Albis.