Naturzentrum Pfäffikon erleidet Wasserschaden

Über die vergangenen Monate drang unbemerkt Wasser durch einen fehlerhaften Schacht in das Naturzentrum Pfäffikon ein. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. Erkannt wurde der Schaden erst, als sich in der Ausstellung Wasserflecken am Boden zeigten. Die Ausstellungselemente nahmen zwar keinen Schaden, es mussten aber grosse Wassermengen aus den Fundamentschichten gepumt werden. Sowohl der Boden, wie auch die Holzwände, die über Wochen im Wasser standen, müssen schnellstmöglich getrocknet werden.