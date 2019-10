«Modeln ist wie abtauchen in andere Welten»

Als Extremsportlerin, die auch vor Freeclimbing nicht zurückschreckt, verbringen Sie viel Zeit in den Bergen. Wie haben Sie es am Set von Switzerland’s next Topmodel ausgehalten?

Jenny Weber: Den ganzen Tag in einem Raum zu verbringen war wirklich nicht immer ganz einfach für mich. Aber die Leute am Set waren alle sehr nett und es gab immer genug zu Essen. So habe ich es ganz gut ausgehalten (lacht).