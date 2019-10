Nein, das ist jetzt kein Kommentar zu den eidgenössischen Wahlen. Ich habe diesen Standpunkt am Dienstag 15. Oktober geschrieben. Mein Wahlcouvert habe ich am Montag eingeworfen und die Wahlen sind erst am Sonntag. Ich verzichte auf Spekulation und bleibe auf dem Boden der Tatsachen. Heute geht es um das Thema Fleisch. Wie kommt das?