Die «MuuCamp»-Familie im Show-Fieber

Für die Lagerwoche hat sich das MuuCamp mit allen 47 Teilnehmer und den 17 Leitern im Touristenlager in Elm einquartiert, fernab von Schulbank und Elternhaus. Mit Blick auf die herbstliche Landschaft des glarnischen Sernftals kommt Ferienstimmung auf. Doch an gemütlich Zurücklehnen und süsses Nichtstun ist in diesen sieben Tag nicht zu denken.