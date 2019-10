Steuerfuss bleibt trotz Minus tief

Egg geht es offenbar gut. Der Gemeinderat schlägt nämlich ein Budget vor, das der Gemeinde im kommenden Jahr ein Defizit von 1,83 Millionen bescheren wird. Gleichzeitig will er am niedrigen Steuerfuss nicht rütteln. Was unvernünftig klingt, erklärt sich erst, wenn man weiss, wie reich die Gemeinde am Pfannenstiel ist.