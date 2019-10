Konzeptkunst mit einer Prise Oktoberfest

Eine Bierdose, Hände, die über einem bekritzelten Papier Tabak aus einer Zigarettenhülse in ein transparentes Filterpapier befördern, daneben wartet weisses Pulver in Linien auf seine Weiterverwendung. Auf den ersten Blick wirken die Fotografien in der aktuellen Akku-Kunstkiste auf dem Ustermer Zeughausareal wie Dokumentationen von Drogenkonsum.