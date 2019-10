«Für einen Job posiere ich auch nackt vor der Kamera»

Das Wichtigste in Kürze

Cédric Stieger will Model werden

Um seine Karriere voranzutreiben, nimmt er an einer Modelcastingsendung teil

Zu seinen Vorbildern gehören Barbie-Puppen, von denen er über 300 Stück besitzt

Am Freitag läuft die zweite Staffel von «Switzerland‘s next Topmodel» (SNTM) auf Pro Sieben Schweiz. Bei der Castingsendung sitzt das Schweizer Model Manuela Frey in der Jury. Unter den Kandidaten sind diesmal auch zwei Oberländer. Einer davon ist der 20-jährige Cédric Stieger aus Ottikon.