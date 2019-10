Das Whiskyschiff kommt nach Pfäffikon

«Wir erfuhren Ende September, dass wir unseren Event in zwei Monaten nicht im Albisgütli durchführen können. Das war ein Schock», sagt Martin Monnier. Er spricht von der grössten Whiskymesse der Schweiz, dem Zürcher Whiskyschiff. Die Messe geht Ende November zum 21. Mal über die Bühne - und zwar nicht mehr in Zürich, sondern in der Bikers Base in Pfäffikon.