Regierungsrat kritisiert zusätzliche Abend-Slots – ist aber machtlos

Im Frühjahr ist bekannt geworden, dass der Flughafen zwischen 22 und 22.20 Uhr zusätzliche Abflug-Slots plant. Ende Mai hat die Turbenthaler Kantonsrätin Theres Agosti Monn (SP) mit zwei Ratskollegen mehrere Fragen an den Zürcher Regierungsrat zu diesem Thema gestellt. Unter anderem wollte sie wissen, wie der Regierungsrat die Kapazität in den Nachtstunden beurteilt.

Kein Einfluss auf Flugpläne