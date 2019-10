Die offene Rechnung mit Hasselhoff

Deshalb also die offene Rechnung. Hasselhoff stand in jener Zeit, in der meine gesellschaftliche Integration wichtig gewesen wäre, ebendieser im Weg. Weil kein noch so schmaler Trampelpfad an ihm vorbeiführte und ich mich nicht mit ihm anfreunden konnte. Nicht mit seiner banalen Musik, nicht mit seinen Fernsehserien. Aber heute können wir beide Frieden schliessen. Vielleicht.

Nur aufblasbare Bojen



Der Hoff in der Samsung Hall in Dübendorf verspricht schon im Vorfeld, was man sich erhofft. Diese glückselige Ignoranz einer kurzen Zeitepoche, als die Menschheit ihre Sorg- und Stillosigkeit in einer Person kultivierte. Wenn die Veranstalter vor der Show mitteilen, dass Hartplastikbojen am Konzert nicht zugelassen seien, aufblasbare aber schon, dann schlägt das Herz der Spätachziger-Kinder höher. Solche Probleme wünschen wir uns zurück; in Zeiten von Klimademos und Frauenstreiks.