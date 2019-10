«Die Leitlinien sind meine Autobahn»

Einzig das konsequentere Freihalten von Leitlinien wünscht sich Graf von ihren Mitmenschen. Immer wieder müsse Graf Passanten darauf hinweisen, ihre Taschen nicht auf Leitlinien abzustellen. Kommt eine genervte Reaktion, erwidert Graf schnippisch: «Das ist meine Autobahn.»

Sehbehinderung in der Schweiz

Gemäss einer Studie des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen sind in der Schweiz rund 325'000 Menschen von einer Sehbehinderung betroffen. Als sehbehindert zählt, wer mit einer Brille eine Sehschärfe von unter 30 Prozent hat. Um eine Zeitung lesen zu können, braucht es beispielsweise mindestens eine Sehkraft von 40 bis 50 Prozent. Von den 4,8 Prozent sehbehinderten Menschen in der Schweiz sind zirka 9'500 Personen ganz blind. Wer blind ist, sieht weniger als 5 Prozent.



«Tag des weissen Stockes»

Am Dienstag, 15. Oktober, findet der internationale «Tag des weissen Stockes» statt. Gestaltet wird dieser Tag in der Schweiz primär vom Schweizerischen Blindenbund, der 1958 gegründet wurde. Dieser Verein ist eine von Bund und Kantonen anerkannte Selbsthilfeorganisation. Der diesjährige Fokus des Tages liegt auf der «Verkehrssicherheit». In verschiedenen Regionen der Deutschschweiz werden Informations- und Standaktionen durchgeführt. Die «Arbeitsgruppe für Behindertenfragen Uster» (ABU) führt am Dienstag Strassenaktionen durch.