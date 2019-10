Das schwarze Haus

Hoch oben in Wald steht ein Haus von schlichter Eleganz. Es sticht hervor, obwohl es sich in Form- und Farbgebung eigentlich zurücknimmt, sich nordseitig von der Strasse abwendet, sich in einen dunklen Mantel hüllt. Trotz seiner schwarzen Holzfassade hat das Haus von aussen nichts Düsteres an sich, im Gegenteil: Weder die Nacht noch Regen und Nebel können ihm etwas anhaben. Sind drinnen die Lampen angeknipst, dann leuchtet das Haus hell wie ein Abendstern.