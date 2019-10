Autodieb durchbricht Sperre und verletzt Polizistin schwer

Am Montagmorgen um 6.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in einer Autogarage in Neftenbach ein Einbruch erfolgt und ein schwarzer Luxus-BMW gestohlen worden sei. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, leitete sie die Fahndung ein und konnte das besagte Fahrzeug in Winterthur sichten.

Die Polizei errichtete daraufhin an der Tösstalstrasse in Winterthur-Seen zwischen dem Restaurant Freieck und der Tamoil-Tankstelle eine Strassensperre. Als der 20-jährige Autodieb die Polizisten bei der Sperre erblickte, hielt er zunächst an. Doch anschliessend gab er Gas, um die Sperre zu durchbrechen. Dabei fuhr er eine 39-jährige Polizistin an und verletzte sie erheblich.

Von der Strasse gedrängt und angehalten

Eine weitere Polizistin konnte sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen und gab anschliessend einen Schuss auf das Fluchtfahrzeug ab. Der Mann fuhr jedoch unbeirrt weiter. Mehrere Polizeipatrouillen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Schliesslich konnte das flüchtende Fahrzeug in Hofstetten von der Strasse gedrängt und angehalten werden. Dabei wurden mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt. Der 20-jährige Schweizer blieb unverletzt und wurde verhaftet.

Die verletzte Polizistin wurde vor Ort durch ein Ambulanzteam samt Notarzt erstversorgt und danach mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Feuerwehr Elsau-Schlatt auch im Einsatz

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Winterthur, Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich, die Feuerwehren Elsau-Schlatt und Eulachtal sowie ein Rettungsteam samt Notarzt des Kantonspitals Winterthur im Einsatz.



Zeugenaufruf

Personen, die Angaben über die Fahrweise des schwarzen BMW oder sonstige Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.