So nahe kommen sich New Orleans und Effretikon selten

Die bis auf den letzten Platz gefüllte Kapelle Rikon feierte am Freitagabend eine Premiere. The Wizards of Creole Jazz, eine Jazz-Blues- und Swing Band mit Musik im New Orleans-Style begeisterte das Publikum.

Dabei war auch ein wenig Glück, dass die Band in Effretikon auftrat: Sie kam nur, weil ein anderer Künstler absagen musste. Die Mitglieder reisten aus Gais (AR) und der Saxophonist aus Zug an. Letzterer sprang dabei für einen ausfallenden Kollegen ein.

Dass die Band normalerweise nicht in dieser Zusammensetzung musiziert, fiel jedoch gar nicht weiter auf. Den vielfältigen und zahlreichen Solos der Musiker zollte das Publikum tosenden Applaus. (jam)