«Schubsen wäre das falsche Rezept»

Seit Juni amtet Max Walter als alleiniger Kirchenpfleger in Grüningen. Seine Aufgabe ist es, nach dem Knatsch zwischen Pfarrer Rudolf Steinmann und den Behördenmitglieder die Wogen zu glätten und das Vertrauen wieder aufzubauen. Nur so sind ihm zufolge eine Neubesetzung der Kirchenpflege sowie eine unbelastete Zusammenarbeit in der reformierten Kirche möglich.