Grüne schütteln Kopf über FDP-Klimavorstoss

Soll man der Umwelt zuliebe Plastikbecher aus dem Stadthaus verbannen oder besser die städtische Fahrzeugflotte auf Elektro umrüsten? Für die FDP Uster herrscht Unklarheit darüber, worauf die Stadt in Sachen Umweltschutz fokussieren soll. Mit einem Postulat will die Gemeinderatsfraktion deshalb den Stadtrat dazu bringen, einen Bericht in Sachen Nachhaltigkeit zu erstellen.