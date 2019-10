Weltbeste Saxophonistin gibt im Chesselhuus ein Konzert

«When I need sax, I call Candy»

Der Durchbruch gelingt ihr mit ihrem Auftritt als Einheizerin auf Madonnas Europatournee. Dann folgt die Zusam­menarbeit mit Prince, für den Dulfer ihr Saxofon im Videoclip zu «Partyman» spielt. Fast wäre diese Koproduktion gescheitert, denn der US-Musiker sagt ihr zunächst kurz vor einem Konzert in den Niederlanden ab.

Gekränkt in ihrer Eitelkeit und getrieben von Ehrgeiz, schickt Dulfer eine ihrer Autogrammkarten mit einem wütenden Text an Prince. Das wirkt: Der Funkgott gibt der Saxo­fonistin eine Chance und wurde bekanntermassen danach gerne mit «When I need sax, I call Candy» zitiert.

Auch andere internationale Stars wie Pink Floyd, Van Morrison, Beyoncé, Maceo Parker, Marcus Miller, Van Morrison, Blondie, Sheila E, Mavis Staples und viele andere holen die Niederländerin an ihre Seite.

«Together» – das aktuelle Album

Mit dem Album «Saxuality» schaffte Candy Dulfer 1991 dann endgültig mit der eigenen Band den Durchbruch, seither ist sie weltweit als Funk-Botschafterin unterwegs. «Together» heisst Dulfers aktuelles Album, auf dem Sie einmal mehr das zelebriert, was Sie am besten kann: Funkexplosionen, Soul und moderner R&B, mit Power gespielt und unterstützt von ihrer Band.

Candy Dulfer im Chesselhuus



Wir sind stolz, die wohl momentan weltbeste Saxophonistin am 1. November 2019 im Chesselhuus begrüssen zu dürfen.



Datum: Freitag, 1. November 2019



Wo: Dorfsaal Chesselhuus, Pfäffikon



Start: 20:00 Uhr mit Barbetrieb



Weitere Info & Tickets unter: www.chesselhuus.ch