«Kästner ist Medizin für die Seele»

Thomas Mäusli, Sie sind ein grosser Fan von Erich Kästner. Was haben Sie mit ihm gemeinsam?

Thomas Mäusli: Wie er bin ich ein Moralist. In vielen Texten, die er geschrieben hat, erkenne ich mich wieder. Vor allem in den Gedichten. Er legte den Finger auf Themen, die ihn beschäftigten, und schrieb Texte fürs Volk. Für mich ist er der Mani Matter der deutschen Lyrik. Er war auch ein sehr widersprüchlicher Mensch, genau wie ich. Ein Spruch von Kästner lautet: «Entweder man lebt, oder man ist konsequent.»