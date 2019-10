Dieser «gestiefelte Kater» übernimmt das Hinwiler Mittelalterspektakel

Roter Ziegenbart, kniehohe Reiterstiefel, ein Hut mit Federn und schwarz geschminkte Augen wie bei Pirat Captain Jack Sparrow. So kennt man Patrick Ruch. In der Mittelalterszene ist der 39-Jährige als gestiefelter Kater bekannt. Denselben Namen, einfach im lateinischen, trägt auch seine Eventfirma Caligatus Feleus GmbH, mit der der erfahrene Veranstalter das Mittelalterspektakel in Hinwil übernimmt.