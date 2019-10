Diese Oberländer modeln um die Wette

In der Fachjury sitzen Topmodel Manuela Frey und Influencerin Zoë Pastelle. Die Modelkandidaten werden zudem von wechselnden Gastjuroren beurteilt. Die zweite Staffel von «Switzerland´s next Topmodel» wird ab dem 18. Oktober um 20:15 Uhr auf ProSieben Schweiz ausgestrahlt. Das grosse Finale wird am 22. November gezeigt.