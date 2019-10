Das kann Usters neuer Burger-Tempel

Das Lied von der Urbanisierung Usters wurde in den letzten Jahren in der Endlosschlaufe gesungen, auch von diesem Medium. Aber es ist nun mal ein Fakt: Man begegnet Usters neu gewonnenem städtischen Selbstverständnis bei verschiedenster Gelegenheit – auch und vor allem in Restaurants wie dem «Butcher» an der Bankstrasse.