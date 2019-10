Zerstörte Wahlplakate in Wetzikon

Domingo Zaengerle ist wütend. Der Plakatierungschef der Wetziker SVP hat in den letzten Wochen über 40 Wahlplakate in Wetzikon aufgestellt. Nun sind deren sieben an der Grüninger- und der Seegräbnerstrasse heruntergerissen worden, namentlich die von Ständeratskandidat Roger Köppel.

«In den letzten zehn Jahren musste ich sehen, wie die Schweiz langsam aber sicher von den Linken und Netten zerstört wird.»

Domingo Zaengerle, Wahlplakatierer der SVP