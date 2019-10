Projektchor lernt in sieben Tagen zwei Meisterwerke

Normalerweise lässt sich ein Chor viel Zeit mit Proben. Erst recht, wenn er anspruchsvolle Werke aufführen will. In der Chorwoche Zürcher Oberland ist das anders. Die Uhr tickt. In nur sieben Tagen muss alles sitzen. Dann werden zwei klassische Werke in der reformierten Kirche Hinwil aufgeführt.

Daran beteiligt sind 94 Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Kanton, die in dieser Zusammensetzung zuvor noch nie miteinander aufgetreten sind. Ein Ad-hoc Orchester mit 35 Profimusikern begleitet sie.